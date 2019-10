In der Unterländer Marktgemeinde Kundl betreibt Oswald Rofner seit acht Jahren eine beliebte und insbesondere von der Jugend stark frequentierte Nachtbar. Rofner hat sich 2016 dazu entschlossen, in der Gemeindepolitik mitzumischen und besetzt seitdem das einzige freiheitliche Mandat im ansonsten „tiefroten“ Kundl. Als „Dorf-Szenewirt“ duldet er trotz seiner Tätigkeit als Gemeinderat keine politischen Diskussionen in seiner „NW-Bar“. Umso verwunderlicher ist, dass der Lokalpolitiker mit leicht abgewandelten Zitaten von Goebbels und Hitler Werbung in den sozialen Netzwerken für eine „Raucherfete“ vor dem generellen Rauchverbot am 1. November machte.