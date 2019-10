85 Prozent der Einbrüche geschehen durch Aufhebeln. In nur zehn Prozent der Fällen wird das Glas eingeschlagen. In 30 Sekunden kann ein Kunststofffenster, ein unversperrter Türknauf sogar in nur wenigen Sekunden aufgebrochen werden. Es sind Zahlen, die vor allem in der Dämmerungszeit zu Denken geben. Denn von Oktober bis Februar wird am häufigsten eingebrochen.