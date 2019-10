Der Vorwurf: Schwere gemeinschaftliche Gewalt. Die Angeklagten: Satte 23 an der Zahl. In Innsbruck ging am Dienstag der Prozess rund um die Massenschlägerei gegnerischer Fußballfans aus dem Vorjahr in die zweite und letzte Runde. Ein juristisch komplexer Fall - letztlich mit einem „Happy End“ für die Fußballfans.