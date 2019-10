Über 26.000 Wildwarner gibt’s schon – und laut Infrastrukturressort wird weiter aufgestockt. Wie funktionieren die Wildwarner eigentlich? Die kleinen Geräte werden an den Leitpflöcken montiert. Nähert sich ein Auto, wird das Wild vom reflektierenden Licht gewarnt oder es ertönt ein schriller Pfeifton. Vergleicht man die Zahl der Wildunfälle vor der Montage der neuen Warner im März 2010, ereigneten sich auf den Straßenabschnitten mit Wildwarngeräten durchschnittlich etwa 75 Prozent, in Zahlen 12.351 weniger Wildunfälle. Besonders innovativ sind die neuen Wildwarner „Day & Night“ – 2019 wurden bereits 825 Stück davon montiert. Aus dem Büro von Infrastruktur Landesrat Günther Steinkellner heißt es: „Für diese Warner bekommen wir sogar Anfragen aus Korea, die Innovation ist global angesehen.“ Diese sollen in Zukunft verstärkt verwendet werden, vor allem auf Straßen mit starkem Gefälle sind sie von Vorteil. Diese Warner aus Deutschland kosten 132 € pro Stück.