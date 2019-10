„Keine Hard Facts!“

Blaschitz dagegen verwies auf den Zweifelsgrundsatz in der Strafprozessordnung und richtete sich direkt an die Geschworenen: „Sie dürfen nur dann, wenn sich kein vernünftiger Zweifel ergibt, eine Entscheidung gegen die Angeklagte treffen.“ Der Staatsanwalt habe in Wirklichkeit „keine Erklärung und keine tatsächlich nachvollziehbare Beschreibung der Tathandlung“ geben können. „Keine Hard Facts! Dass sie in der Wohnung war, ist eine Tatsache.“ Es habe ein Bussi auf die Wangen gegeben, sie hätten getratscht, eine geraucht, „und dann ist sie gegangen“. Das Einzige, worüber zu reden sei, sei die DNA auf dem Bademantel. Die Gutachterin habe in der Vorwoche gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass es Sekundärübertragungen gegeben habe. „Aber in dubio pro reo: Es ist nicht ausgeschlossen.“