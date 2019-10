Während der Angeklagte spricht, wippt seine Lebensgefährtin das Neugeborene in der Babyschale. Sie wird später mit ihm Platz tauschen müssen. Doch erst mal muss sich der Erstangeklagte verantworten - und die Vorwürfe, die wiegen schwer. Insgesamt 73 Kilogramm Cannabis soll er in den vergangenen sieben Jahren in einem extra dafür angemieteten Haus angebaut und teils weiterverkauft haben.