Drei Testläufe gab’s bereits – nun folgt nach der Fötschl-Ablöse das Debüt von Roman Wallner auf der SAK-Trainerbank im Duell der zwei heißesten Aufstiegskandidaten in die 2. Liga live. Das soll aber erst der Anfang sein: Im Frühjahr will RTS mit den Partnern in Tirol und Vorarlberg in der überregionalen Westliga wöchentlich zumindest ein Spiel des SAK oder FC Pinzgau live zeigen – also auch auswärts. „Das müssen wir aber erst mit Salzburgs Fußballverband abklären“, so Aichinger. Der kann sich eine weitere Regionalisierung vorstellen. „Auch die Salzburger Liga ist interessant.“