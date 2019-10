„Wie kann sie denn über die Brüstung fallen?“ – eine Nachbarin (82) schlug die Hände überm Kopf zusammen, als sie von dem Drama erfuhr. „Das war so ein nettes Mädel, grüßte immer. Am Montagabend hatten es die jungen Leute lustig.“ Vermutlich um Mitternacht war der Unfall passiert, nachdem Verena und ihr Freund Harald T. (27) in dessen Mansardenwohnung über dem elterlichen Tischlereibetrieb Renovierungsarbeiten durchgeführt hatten – ein Freund soll dabei geholfen haben. Dann wurde noch ein wenig gefeiert. Gegen zwei Uhr früh bemerkte Harald T., dass seine Freundin nicht im Bett war. Er suchte und fand sie schwerst verletzt unter dem Balkon in der Wiese liegen. Auf der Brüstung stand noch der Aschenbecher. Vermutlich war die 23-Jährige zum Rauchen hinausgegangen, hatte sich über die Brüstung gebeugt oder sich daraufgesetzt und war abgestürzt. „Die ganze Rot-Kreuz-Familie trauert um Verena, die seit 2015 in Helfenberg sehr engagiert Dienst getan hat“, sagt Christian Hartl, Sprecher des Roten Kreuzes OÖ. Die Kollegen brachten die Krankenschwester zusammen mit dem Notarzt ins UKH Linz, wo sie verstarb.