Vin Diesel steht wie kaum ein Zweiter für rasantes Action-Kino. Jetzt muss der Star der „Fast and Furious“-Reihe als unverwundbarer Supersoldat zahlreiche Gegner bekämpfen - bis er merkt, dass diese auch in den eigenen Reihen sitzen. Der spektakuläre Actionkracher „Bloodshot“ basiert auf den gleichnamigen Valiant-Comics und kommt ab 20. Februar 2020 in die Kinos. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das Action-Highlight für alle Diesel-Fans.