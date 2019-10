Nasses Laub und rutschige Wege trüben die Ausflugslust im Herbst. Die Gefahr hinzufallen, steigt in der kälteren Jahreszeit erheblich - gerade für ältere Spaziergänger. Bei jeder zweiten Verletzung handelt es sich um Knochenbrüche an der Hand. Beugen Sie vor! Im Reflex versucht man meist noch, sich vor dem Aufprall mit der Hand abzustützen. Deshalb wird diese bei 50 Prozent der Unfälle in Mitleidenschaft gezogen.