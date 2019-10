19 Einbruchsdiebstähle

Die Beschuldigten zeigten sich zur Verübung von insgesamt 19 Einbruchsdiebstählen seit Mai 2019 in Lagerhäuser und Tankstellen in Oberösterreich geständig, wobei sie die in Außenlagern deponierten Leichtgasflaschen stahlen und den Pfandwert pro Flasche in Tankstellen im gesamten Bundesland erlösten. Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.