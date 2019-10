Drei Ausbildungsstränge für umfassende politische Arbeit

In insgesamt 60 Seminaren ging es unter anderem um Organisation und Marketing, bis hin zu Rhetorik und Fotografie. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in unseren Seminaren viel für ihre persönliche Qualifikation mitgenommen. Das Ende des Programmes ist für viele der Startschuss für ihre eigene politische Karriere. Wir wünschen allen Absolventen, dass sie weiterhin Freude an der politischen Arbeit haben - denn auch Kritik gehört zur Politik dazu. Aber alles, was man mit Freude macht, das macht man auch gut. Alles Gute und viel Erfolg“, betonen Landeshauptfrau und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner einhellig.