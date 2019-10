Die intern in die Kritik geratene SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich am Dienstag trotz der jüngsten Turbulenzen in der Partei kämpferisch gezeigt. Sie sprach von nicht einfachen Zeiten, in denen sich die Sozialdemokraten befänden: „Es sind jetzt alle gefordert.“ Mit der öffentlichen Diskussion müsse Schluss sein, die SPÖ versuche nun, ihre Turbulenzen intern zu klären. Gleichzeitig betonte sie vor der Sitzung, in der sie sich der Wahl zur Klubobfrau stellt: „Ich will nicht von der Parteispitze weichen.“