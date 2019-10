Party pur: „Darius & Finlay“ rocken St.Pölten

LINE UP Mainstage (alphabetisch):

DARIUS & FINLAY

LEVEX

PAROV STELAR live

ROBIN SCHULZ

STEVE AOKI

BRENNAN HEART

RENE RODRIGEZZ

SWACQ vs JOHN CHRISTIAN

TEKNOCLASH



Hyperbeat Stage:

AFTERSHOCK

DR. PEACOCK

MISS K8

RAN-D

SEFA

SUB SONIK

hosted by DV8



BEATBREAKAZZ

CONCEPT ART & EXISTENZE

MNS

MOZHART

VENENO



Eristoff FYS - Drum & Bass Stage:

1991

ANDY C + TONN PIPER

DIMENSION

15 YEARS OF VIPER SHOW - FUTUREBOUND B2B DOSSA & LOCUZZED

HYBRID MINDS & INSIDEINFO + BEN VERSE

JAMES MARVEL & MC MOTA

MACKY GEE

MODESTEP B2B TEDDY KILLERZ



PANDORA b2b DOREE

KISMET

LPH

LECTOR



Goa Trance Stage hosted by Cosmic Space Disco:

SKAZI live

RANJI live

HATIKWA live

AIOASKA live

FULLIP

JOHN TPS

SEREX



Chillout Stage:

Roman Müller (live)

Dj Ty feat. SaxoBen (live)

Antonio Deter

Forian

James Illusion

Meltosh

Not Quite

Okocha

Schmodar