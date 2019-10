Sicherheitskopien anlegen

Doppelt hält besser - das gilt auch beim Computer. Speichern Sie wichtige Daten bzw. Inhalte, die Sie nicht verlieren möchten (z.B. Urlaubsfotos etc.) am besten doppelt ab. Das heißt, nicht nur am PC, sondern auch auf einem anderen Medium wie einer externen Festplatte oder einen USB-Stick. So sind die Daten sicher, selbst wenn Sie nicht mehr auf den Computer zugreifen können.