Zuvor hatten die Grünen am Dienstagvormittag mit einem „Einzug ins Parlament“ ihre Rückkehr in den Nationalrat zelebriert. Die 26 Abgeordneten, die am Mittwoch in der konstituierenden Sitzung angelobt werden, marschierten gemeinsam über den Josefsplatz in der Wiener Innenstadt ins Parlamentsausweichquartier und hielten dabei Taferln mit Aufschriften wie „Comeback Klimaschutz“ und „Comeback saubere Politik“ in die Höhe. Nach wenigen Minuten war der Film- und Fototermin schon wieder vorbei, und für die Grünen begann die Klubsitzung.