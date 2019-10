Hiobsbotschaft für die Steiermark: Die Kompressoren-Produktion bei Secop in Fürstenfeld wird 2020 geschlossen und in die Slowakei verlagert, etwa 280 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Besonders bitter: Das Werk wurde erst heuer im Frühjahr verkauft. Es gab die Auflage, dass 20 Millionen Euro in den Standort investiert werden.