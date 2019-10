Philippa Strache zieht am Mittwoch als „wilde“ Abgeordnete in den Nationalrat ein - ohne FPÖ-Klubzugehörigkeit. Im Folgenden ihre wörtliche Presseerklärung, in der sie - wie einst Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Zuge der Entlassung der türkis-blauen Bundesregierung - die „Schönheit unserer Verfassung“ erwähnt: