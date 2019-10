Der Radverkehr in Graz soll in Zukunft Vorrang bekommen und auch Autoparkplätze könnten dafür geopfert werden, kündigte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) am Dienstag an. Die Stadt und das Land Steiermark wollen bis 2030 100 Millionen Euro für eine bessere Radinfrastruktur in die Hand nehmen. Radschnellrouten und Fahrradgaragen sind geplant.