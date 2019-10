Innenpolitischer Paukenschlag: Philippa Strache wird ihr Nationalratsmandat definitiv anehmen! Die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache wird am Mittwoch als „wilde“ Abgeordnete ins Parlament einziehen, da die Freiheitlichen sie nicht in ihren Klub aufnehmen wollen. Philippa Strache wolle ihr Mandat „mit größtmöglichem Einsatz gewissenhaft wahrnehmen“, wie sie in einer Aussendung am Dienstag mitteilte.