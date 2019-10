Verspätete Züge und verpasste Anschlüsse sind Öffi-Pendler ja bereits gewöhnt. Nach einer Oberleitungsstörung zwischen Wien und Tullnerfeld sah es am Dienstagmorgen kurzfristig nach einem Super-GAU auf Schienen aus - teilweise standen die Waggons in Richtung Bundeshauptstadt komplett still!