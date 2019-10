Was Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bereits im Juni angekündigt hat, wurde jetzt in die Tat umgesetzt. Sechs angehende Jungmediziner aus dem Burgenland haben in den vergangenen Tagen ihr Studium an der Privatuniversität aufgenommen. Aber anders als ihre Studienkollegen fallen für die Jugendlichen keine Kosten an. Die Abwicklung und Finanzierung der Studiengebühr erfolgt durch eine interne Regelung zwischen Land und der Donau-Uni. Die Absolventen müssen sich lediglich vertraglich verpflichten, nach Abschluss der Ausbildung, die Studiendauer beträgt sechs Jahre, mindestens fünf Jahre lang in einem heimischen Spital oder als Kassenvertragsarzt im Land zu verbleiben.