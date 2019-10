„Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass der Mindestlohn Schritt für Schritt auf 1700 netto angehoben wird. Und wenn das die Unternehmen nicht selbst in Angriff nehmen, dann ist hier der Bund gefordert Verantwortung zu übernehmen“, so Hergovich. Derzeit sei es so, dass viele Menschen zwei oder drei Jobs annehmen müssen, um ihre Familien zu ernähren.