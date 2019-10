Kinder werden psychologisch betreut

Vor einer Woche waren Gerrit-Jan van D. und die heute erwachsenen Kinder in einem abschließbaren Raum des Hofes in der östlichen Provinz Drenthe entdeckt worden. Ein 25-jähriger Sohn hatte zuvor in einem Gasthaus um Hilfe gebeten. Die vier Töchter und zwei Söhne sind nach Angaben der Polizei an einem unbekannten Ort untergebracht und werden auch psychologisch betreut.