Auf dem Weg zur EURO bestreitet Österreichs Herren Handball Nationalteam am 25. und 27. Oktober zwei Testspiele gegen zwei EURO-Starter. Am 25. Oktober trifft man zunächst auf Serbien, das auch in der Vorrunde im Jänner in Graz spielen wird. Am 27. Oktober geht es gegen die Niederlande. Austragungsort dieser Testpartien ist der Raiffeisen Sportpark in Graz. krone.at verlost jeweils 25x2 Tickets für die Handball-Matches!