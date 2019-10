„Olympiakos ist sehr stark“

Für Alaba ist das Duell mit Olympiakos auch eine Rückkehr: Im September 2015 feierte er mit den Bayern in der Champions-League-Gruppenphase einen 3:0-Erfolg in Piräus. „Olympiakos ist als Team sehr stark, insbesondere hier zuhause mit den Fans im Rücken“, sagte der Wiener in der Pressekonferenz am Montag.