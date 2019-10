Die Wahl zu Österreichs Sportlerin und Sportler des Jahres wird seit 1949 von den Sportjournalisten durchgeführt, am Dienstag veröffentlichte Sports Media Austria (SMA) die Liste der Finalisten 2019. Bekannt gegeben werden die Sieger am 31. Oktober in der Wiener Marx-Halle, geehrt werden sie mit einer Trophäe, die in Gedenken an den heuer verstorbenen, dreifachen Formel-1-Weltmeister Niki Lauda „Niki“ benannt wurde.