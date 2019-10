„Ich bin sensibel, empathisch und redefreudig - ich kann viel mehr, als die Leute denken. Ich bin nicht die abgebrühte, blonde B*tch, für die mich viele halten“, hat Cathy Lugner jetzt in einem Interview mit „Promiflash“ erklärt, in dem sie auch gleich verraten hat, dass sie einen neuen Job an Land gezogen hat. Als Moderatorin in einem Teleshopping-Sender will sie jetzt Karriere machen. Die Liebe soll dabei aber auch nicht zu kurz kommen ...