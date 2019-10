Wegen eines technischen Defekts rammte ein Lungauer (66) mit seinem Pkw eine steinerne Grundstücksabgrenzung. Der 66-Jährige war am Montagabend mit seinem Pkw im Ortsgebiet von St. Michael im Lungau auf einer Gemeindestraße unterwegs und passierte gerade eine Kreuzung,als er plötzlich nicht mehr bremsen konnte. Die Ehefrau des Lenkers, die während des Unfalls am Beifahrersitz saß, wurde dabei verletzt. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Am Fahrzeug sowie an der Hauseinfriedung entstand ein erheblicher Sachschaden.