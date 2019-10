Eine 23-Jährige aus Helfenberg in Oberösterreich ist in der Nacht auf Dienstag vom Balkon ihres Hauses acht Meter in die Tiefe gerstürzt. Sie zog sich tödliche Verletzungen zu. Die junge Frau wollte an der frischen Luft noch eine Zigarette rauchen und dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben.