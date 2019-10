Das Leben von Kaiserin Elizabeth von Österreich soll neu verfilmt werden. Drehbuchautorin Amy Jenkins verriet gegenüber der Zeitschrift „Variety“, dass sie am Drehbuch für eine Serie über die, wie sie sagt, „freigeistige und rebellische Diana ihrer Zeit“ arbeitet, für die das Leben am österreichischen Kaiserhof alles andere als leicht war. Freilich: Bis die Rolle, die einst so wunderbar von Romy Schneider verkörpert wurde, gecastet wird, wird vermutlich noch einige Zeit vergehen. Die Leser von krone.at haben aber bereits einen Vorschlag: Herzogin Meghan.