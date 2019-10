Die weißen, klassizistischen Gebäude in dem weitläufigen Park in der glitzernden Schwarzmeerstadt Sotschi wirken eher wie ein Hotel oder besser noch ein Sanatorium für Superreiche denn wie ein Regierungsgebäude. Doch solange das Wetter schön ist, empfängt Kreml-Chef Putin lieber hier als im viel kälteren Moskau. Am Dienstag kommt der türkische Präsident Erdogan. Und das Thema ist heikel: Syrien, genauer Nordsyrien nach dem türkischen Einmarsch in Teile des dortigen Kurdengebietes.