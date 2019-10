Mit Ehemann Ice-T lebt Coco Austin ein Leben in Luxus und Glamour. Das Glück perfekt gemacht hat vor fast vier Jahren Tochter Chanel Nicole. Auf Instagram teilt die kurvige Blondine seitdem viele Einblicke in ihr Leben als Mama. Doch so mancher Schnappschuss lässt viele Fans verstört zurück. Ganz offen geht die 40-Jährige nämlich auch damit um, dass sie ihre Tochter noch immer stillt. In einem Interview verriet Austin jetzt, dass sie vor allem davor Angst habe, nach dem Abstillen in ein tiefes Loch zu fallen.