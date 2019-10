Nachdem man am Freitag zunächst die Kaga lokalisiert hatte, konnten die Forscher am Sonntag in den Sonarbildern auch die Überreste der Akagi erkennen. „Wir haben von der Schlacht gelesen, wir wissen, was passiert ist“, sagt Historiker Frank Thompson vom Naval History and Heritage Command, das die Geschichte der U.S. Navy bewahren soll. „Aber wenn man diese Wracks auf dem Grund des Ozeans sieht, bekommt man ein Gefühl dafür, wie hoch der wahre Preis von Krieg ist“, so Thompson weiter.