Für die Serie „The Morning Show“ für den neuen Streaming-Dienst Apple TV + stehen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gerade gemeinsam vor der Kamera. Was viele Fans der Schauspielerinnen aber vielleicht vergessen haben: Die beiden waren auch schon in „Friends“ gemeinsam zu sehen. In einem gemeinsamen Interview für ihr neues Projekt ließen die Hollywood-Beautys jetzt die guten alten Zeiten wieder aufleben - und spielten eine alte Szene aus der Kult-Serie nach. Ganz zur Freude der Fans!