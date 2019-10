In Spanien hat sich eine Einbrecherbande auf die Wohnungen von Fußballprofis spezialisiert und offenbar 14 Mal zugeschlagen, bevor die Polizei ihr das Handwerk legte. Wie die spanische Polizei und Europol am Montag mitteilten, wurden am vergangenen Mittwoch bei koordinierten Razzien in Madrid und Toledo vier Albaner und ein Spanier festgenommen