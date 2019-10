Das 4. Saisontor des Tirolers Lukas Hinterseer (15.) hat dem HSV in der zweiten deutschen Bundesliga am Montag nicht zum Sieg in Bielefeld gereicht. Die Hamburger spielten nach dem Ausgleich durch Fabian Klos (50.) nur 1:1, liegen nach Stuttgarts Niederlage tags zuvor einen Punkt vor dem VfB. Bielefeld, für das Manuel Prietl durchspielte, ist einen Zähler dahinter Dritter.