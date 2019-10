Stadionwald For Forest hat 13,5 Millionen Euro Werbewert

Das Anzeigenpreisäquivalent für diese Medienpräsenz liege bei 13.501.200 Euro - gut 13,5 Millionen Euro hätten die Berichte also gekostet, wären sie zu bezahlen gewesen. Mit Leonardo DiCaprio hat sogar einer der größten Instagram-Stars das Projekt - konkret einen online-Bericht von CNN - geliked und geteilt. In Deutschland (1557 Artikel), in den USA (669), in Italien (117), aber auch in Portugal, in Südafrika, in Brasilien, Hong Kong und an der Elfenbeinküste wurde darüber berichtet.