Der zweifache Wien-Sieger Jürgen Melzer ist am frühen Montagabend in der Stadthalle auf dem Center Court der Erste Bank Open in die „Hall of Fame“ des ATP-Turniers aufgenommen worden. Der 38-Jährige hatte zwei seiner fünf Titel bei diesem Event geholt, kürte sich damit 2009 und 2010 zum zweiten rot-weiß-roten Wien-Triumphator neben dem mittlerweile verstorbenen Horst Skoff im Jahr 1988.