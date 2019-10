Das alte Hotel - das erste Gebäude, das allen Ankommenden am Bahnhof ins Auge sticht - wurde revitalisiert und zu einer modernen Wohnanlage umgebaut. Alle Wohnungen - zwischen 30 und 90 m² groß - werden unbefristet vermietet. „Wir freuen uns alle, ein so geschichtlich spannendes, wertvolles Haus behutsam und nachhaltig saniert und umgebaut zu haben“, so Karl Trummer, Sprecher der Investorengruppe. Als Planer fungierte die Purgay + Ocko Bau -Controll GmbH mit Sitz in Bruck an der Mur.