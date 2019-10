„Renaissance des Handwerks“

Die beschlossene Prämie wird laut Eibinger-Miedl an alle Sparten ausgezahlt und dabei vom Wirtschaftsressort des Landes Steiermark gedeckt werden. Die Landesrätin will dadurch „Perspektiven stärken“ und sieht anhand aktueller Entwicklungen eine „Renaissance des Handwerks“. Derzeit werden rund 500 Meisterprüfungen pro Jahr erfolgreich in der Steiermark abgelegt.