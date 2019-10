Revolution auf dem Weltmarkt made in Austria

„Die Forschung steht erst am Anfang, aber eine Basis ist geschaffen“, freut sich der gefragte heimische Top-Chemiker, als ihn die „Krone“ am Telefon erreicht. Die aktuelle Erfindung, ein Synthesereaktor in dem bestens ausgestatteten Labor an der englischen Elite-Universität Cambridge, hat es in sich: Mithilfe von Sonnenlicht wurde aus Wasser und umweltschädlichem Kohlendioxid (Stichwort Klimakrise bzw. Erderwärmung) Syngas erzeugt. Aus dem Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid sollen in weiterer Folge alle bisher aus Erdöl gewonnenen Produkte ersetzt werden können. Also nicht nur Brennstoffe, sondern auch Kunststoffe: Eine Revolution auf dem Weltmarkt made in Austria!