„Weiß schon, dass das nicht super war“

Ob sie wisse, was damals im Nationalsozialismus alles passiert ist? „Ich weiß schon, dass das nicht super war. Und dass er (Adolf Hitler, Anm.) Blödsinn gemacht hat.“- „Sechs Millionen Tote waren in Ihren Augen ein Blödsinn?“, ist der Richter fassungslos. „Nein, ähm, also, es war schon schlimm“, stottert sie.