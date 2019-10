Eigentlich wollte sie einen Betrug verhindern, dabei wurde die Mitarbeiterin eines Landecker Geschäfts jedoch selbst zum Opfer: Per Telefon überredete eine Anruferin die Frau am Montag dazu, mehrere Codes von Prepaid-Karten durchzugeben - angeblich um einen Betrug zu verhindern. Als die Mitarbeiterin erfuhr, dass sie angelogen wurde, waren bereits über 1000 Euro futsch. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am selben Tag in Niederndorf.