Sorgfältig dekorierte Auslagen, bummelnde Kunden: Gut eine Woche nach der Kartenbüro-Eröffnung des Landestheaters erinnert kaum etwas an den eklatanten Leerstand in der Theatergasse. „Es tut sich mehr, in den vergangenen beiden Jahren hatten wir 20 Prozent Umsatzeinbußen“, so Goldschmied Hartwig Thurner.