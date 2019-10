Am Dienstag berät das Unterhaus über das Ratifizierungsgesetz zum Brexit-Deal, das das Abkommen in britisches Recht überführt. Im Verfahren mit drei Lesungen können Änderungsanträge eingebracht werden, die den Deal im Kern verändern würden, zum Beispiel eine dauerhafte Zollunion mit der EU. Denkbar ist auch eine Vorgabe, das Abkommen den Briten in einem zweiten Referendum vorzulegen. Ob und wie der Deal Chancen auf eine Mehrheit hat, ist offen. Die Regierung will jedenfalls am Donnerstag abschließend über den Austritt aus der EU abstimmen lassen.