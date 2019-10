Weitere berechnete positive Folgewirkungen

Rund 265.000 zusätzliche Nächtigungen sollen 46,9 Millionen Euro Erlös für die Region bringen. Etwa 30.000 zusätzliche Tagesgäste mit Ausgaben von je 75 Euro würden 2,2 Millionen Euro an Mehreinnahmen bedeuten. Gerechnet wird mit sechs Jahren Bauzeit. Allein die einmaligen Investitionen würden in Österreich mehr als 1600 Jobs sichern, davon rund 1200 in Tirol. Der laufende Betrieb würde rund 360 Arbeitsplätze in Tirol bringen, in Restösterreich weitere 90.D em Staat würden beim Bau rund 68,1 Millionen Euro an Abgaben zufallen (vorwiegend aus Löhnen und Umsatzsteuer). Im laufenden Betrieb wären es jährlich 2,4 Millionen Euro.