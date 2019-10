Am Freitag riss sich die Saalbacherin Sabrina Maier beim Riesentorlauf-Training in Sölden das Kreuzband im linken Knie. Die bereits dritte schwere Verletzung für die 25-Jährige in nur zwei Jahren. Nach ihrer Operation meldete sich die Speed-Spezialistin nun mit einem hochemotionalen Instagram-Posting aus dem Sanatorium Hochrum.