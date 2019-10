Wegen zweifachen Mordverdachts in U-Haft

Jamal A. wird vorgeworfen, am vergangenen Montag den 32-jährigen Flüchtlingsbetreuer in einer Unterkunft in Wullowitz mit einem Messer niedergestochen zu haben. Danach traf er auf seiner Flucht auf den Landwirt Franz G. Diesen soll Jamal A. ebenfalls das Messer in den Körper gerammt haben. Für den Landwirt kam jede Hilfe zu spät. Und auch der schwerst verletzte 32-Jährige erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen. Der 33-jährige Afghane sitzt seither in U-Haft.