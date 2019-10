Entschädigung ginge an „Reporter ohne Grenzen“

Die beklagten Medien würden in den gerichtlichen Verfahren Gelegenheit bekommen, offenzulegen, wer sie hier mit Falschinformationen versorgt habe. „Sollten sie - wie es ihr gutes Recht ist - sich hinter dem Redaktionsgeheimnis verstecken, müssen sie die Konsequenzen ihrer Falschberichterstattung selbst tragen“, schreibt Lercher. Eine allfällige medienrechtliche Entschädigung will Lercher an „Reporter ohne Grenzen“ spenden.